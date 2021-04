Xbox Game Pass : Destroy All Humans et Second Extinction arrivent dans le programme

Au début du mois d’avril, le Xbox Game Pass a déroulé le tapis rouge à GTA V, qui revenait dans le programme après quelques mois d’absence. Microsoft nous présent aujourd’hui les titres qui concluent la vague d’arrivées pour le mois d’avril, tout en révélant les jeux qui s’apprêtent à quitter l’abonnement.

Les jeux de fin avril

Pour cette fin de mois, les abonnés au Xbox Game Pass pourront donc découvrir Destroy All Humans!, le remake du premier opus de la saga. Second Extinction sera également de la partie, tout comme Fable Anniversary et Fable III qui sont désormais accessible via le cloud. Voici la liste des nouvelles arrivées dans le Xbox Game Pass en avril :

Et pour les titres qui quittent le programme dès le 30 avril, voici la liste complète :