Xbox Game Pass : GTA V arrive aux côtés de jeux Disney et de Zombie Army 4

Le PS Now vient tout juste de dévoiler son programme pour le mois d’avril, et c’est donc au tour de Microsoft de nous présenter les nouveautés de ce début de mois pour le Xbox Game Pass. Récemment, le programme avait accueilli Octopath Traveler, Yakuza 6, Empire of Sins. Voyons ce que nous réserve cette première fournée du mois d’avril.

Les nouveautés d’avril

L’arrivée la plus notable est sans aucun doute celle de GTA V, qui débarque en cloud et sur consoles. Ce n’est cependant pas la première fois que le mastodonte de Rockstar intègre le Xbox Game Pass, puisqu’il avait été retiré l’année dernière du service.

On note aussi l’arrivée de Zombie Army 4: Dead War, qui est également disponible sur le PS Plus d’avril, mais aussi MLB The Show 21, un jeu PlayStation Studios qui arrive sur le Game Pass dès son lancement.

Voici les nouveaux jeux qui intègrent le Xbox Game Pass en avril :

Grand Theft Auto V (Cloud et Console) – 8 avril

Zombie Army 4: Dead War (Cloud, Console, et PC) [email protected] – 8 avril

Disneyland Adventures (Cloud) – 8 avril

Rush: A Disney/Pixar Adventure (Cloud) – 8 avril

NHL 21 (Console) EA Play – 12 avril

Rain on Your Parade (Cloud, Console, et PC) [email protected] – 15 avril

Pathway (PC) – 15 avril

MLB The Show 21 (Cloud et Console) – 20 avril

Comme d’habitude, certains jeux sont vont également du programme dès le 15 avril, et le 16 avril du côté de l’EA Play :