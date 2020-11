PHOGS!

PHOGS! est un jeu d’aventure plates-formes développé par Bit Loom Game. Le joueur y incarne un duo de chiens, Red et Blue, reliés par un ventre élastique et devant traverser des mondes colorés en résolvant des puzzles et en participant à des mini-jeux. Chaque monde, au nombre de trois, est centré autour d’un thème précis : la nourriture, le sommeil et le jeu, principaux centres d’intérêts de nos protagonistes canins. PHOGS ! est jouable en solo ainsi qu’en co-op local ou en ligne.