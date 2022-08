Xbox annonce son line-up pour la Gamescom, avec un livestream prévu, mais pas de Starfield

La Gamescom est enfin de retour en physique cette année, avec le salon qui ouvre à nouveau ses portes à Cologne fin août pour permettre à la presse ainsi qu’au public de découvrir de très nombreux jeux. Sony et Nintendo ne seront cependant pas à la fête cette année, mais Microsoft a décidé de jouer le jeu. Maintenant que les contours de l’Opening Night Live commencent à se préciser, le constructeur a voulu aussi donner plus de détails sur sa présence sur le salon allemand, avec un livestream qui sera organisé pour celles et ceux qui n’ont pas pu faire le déplacement.

Le programme de Xbox à la Gamescom

Un espace Xbox sera donc présent sur place, avec un certain nombre de jeux jouables, même si certains sont déjà sortis. Il faut surtout retenir la liste fournie par le site Xbox, qui mentionne que les jeux suivant donneront des nouvelles à l’occasion d’un livestream qui aura lieu le jeudi 25 août, de 14 heures à 20 heures.

Voici les jeux qui seront présentés :

Microsoft Flight Simulator

Gunfire Reborn

Sea of Thieves

Lies of P

High On Life

Grounded

Pentiment

A Plague Tale: Requiem

Minecraft Legends

Planet of Lana

En plus de cette liste, certains titres d’éditeurs tiers seront mis en avant sur le salon même, avec même certains d’entre eux jouables, comme :

Disney Dreamlight Valley

Inkulinati

Last Case of Benedict Fox

Lightyear Frontier

You Suck at Parking

Un joli programme, même si on ne pourra pas s’empêcher de remarquer qu’il manque ici les gros mastodontes à venir pour Microsoft. Pas de Starfield, ni même de RedFall, ce qui devrait en décevoir plus d’un, quand bien même c’était à attendre. Leur présence lors de l’Opening Night Live n’est pas à exclure pour autant, mais c’est tout ce que l’on eu espérer.