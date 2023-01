Accueil » Actualités » WWE 2K23 est annoncé pour le 17 mars et met à l’honneur John Cena

Après une année de disette, les fans de catch ont pu retrouver la licence WWE 2K avec WWE 2K22 il y a quelques mois, qui marquait un retour encourageant pour la série malgré des carences évidentes. 2K compte bien faire mieux cette année avec WWE 2K23, qui vient tout juste d’être officialisé après des semaines de fuites et des rumeurs, et sans grande surprise, ce nouvel opus nous arrivera dans quelques semaines seulement, tout en mettant à l’honneur l’une des plus grandes stars du milieu : John Cena.

Prêts à enchaîner les Attitude Adjustment ?

Exit Mysterio, place à l’un des plus grands champions de la WWE pour l’opus de cette année. Celui que « l’on ne voit pas » est bien visible sur les différentes jaquettes de WWE 2K23 et sera mis en avant avec le mode 2K Showcase, qui va retracer les 20 ans de carrière du bonhomme et qui sera commenté par Cena lui-même :

« C’est un plaisir de raconter l’histoire de ma carrière dans le mode Showcase de WWE 2K23. 2K a effectué un travail fantastique en captivant et vivifiant la franchise WWE 2K grâce à ce concept, et je suis honoré d’être présent sur la jaquette de WWE 2K23. »

Ce nouvel épisode présente aussi d’autres nouveautés qui ne sont pas toutes tournées vers l’homme à la casquette, puisqu’on trouve l’intégration du mode WarGames, sans parler d’un roster étendu et de quelques ajouts de gameplay, comme une nouvelle mécanique de saisie optionnelle.

Et en parlant du roster, pour le moment, les stars confirmées au casting sont :

Batista

Brock Lesnar

Cody Rhodes

John Cena

Randy Orton

Ronda Rousey

Roman Reigns

Steve Austin

Sans oublier Bad Bunny, aussi connu en tant que rappeur et acteur, prochainement à l’affiche du film El Muerto (que personne n’avait demandé) qui est inclus dans l’univers Spider-Man de Sony Pictures, où il incarnera justement un lutteur professionnel. Il sera cependant uniquement présent en tant que bonus de précommande, ou dans les différentes éditions du jeu.

Les différentes éditions

Du John Cena, vous allez en voir partout puisque WWE 2K23 aura droit à son lot d’éditions et de jaquettes différentes. Voici les différentes versions de WWE 2K23 qui seront proposées à l’achat :

L’édition Standard : Vendue à 69,99 € sur PS4 et Xbox One, contre 74,99 € sur PS5 et Xbox Series.

: Vendue à 69,99 € sur PS4 et Xbox One, contre 74,99 € sur PS5 et Xbox Series. L’édition Cross-Gen : Disponible uniquement en version numérique, qui contient les versions ancienne et nouvelle génération.

: Disponible uniquement en version numérique, qui contient les versions ancienne et nouvelle génération. L’édition Deluxe : Affichée à 99,99 €, qui comprend les éléments suivants : Le Pack Bonus Bad Bunny Le Season Pass Le pack Méga-Boost Mon ASCENSION Le pack SuperChargeur Une carte Evo Ma FACTION John Cena Rubis, une carte Edge Ma FACTION Or, une carte Ma FACTION Bianca Belair Émeraude, une carte Ma FACTION Asuka Or 3 packs Ma FACTION Lancement Premium Un accès anticipé de trois jours

: Affichée à 99,99 €, qui comprend les éléments suivants : L’édition Icône : Au prix de 119,99 €, contient tout le contenu de l’édition Deluxe ainsi que : Le Pack Agression sans pitié avec des nouvelles versions pour John Cena, Batista, Randy Orton et Brock Lesnar L’arène de Wrestlemania 22 L’accès au John Cena Legacy Champioship

: Au prix de 119,99 €, contient tout le contenu de l’édition Deluxe ainsi que :

Toutes ces éditions seront disponibles prochainement puisque WWE 2K23 sera disponible dès le 17 mars prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter le site officiel du jeu pour en apprendre un peu plus.