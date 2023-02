WWE 2K23

WWE 2K23 est une nouvelle édition du jeu de catch annuel de 2K Games, et le deuxième épisode qui a suivi la refonte de la licence après WWE 2K22. Cet opus met en avant John Cena, l'une des vedettes les plus célèbres de la WWE, en proposant un mode Showcase qui retrace sa carrière et qui nous fait revivre ses matchs importants avec des vrais extraits de ces derniers. Le titre améliore aussi les modes déjà instaurés et fait la part belle au mode Wargames, qui met en place deux rings avec des cages dans lesquelles on peut s'affronter à plusieurs.