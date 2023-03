A l’occasion de la sortie de WWE 2K23, nous avons pris la peine de vous proposer un petit lexique, qui vous sera utile si vous souhaitez vous lancer pour la première fois dans le milieu, que ce soit via le jeu vidéo ou via la retransmission des shows télévisés. Si jamais vous ne connaissez pas certains termes, que des mots de vocabulaire vous sont inconnus ou que vous vous demandez simplement quels sont les mots habituels dans la discipline, voici un lexique des termes les plus utilisés dans le catch pour comprendre notamment les jeux WWE. N’hésitez pas à compléter la liste en commentaire.

Tous les termes du catch WWE 2K

Spot : Un spot correspond plus souvent à une prise ou un ensemble de prises qui sont conçues à l’avance et répétées par les catcheurs s’opposant dans un but de proposer un ou plusieurs moments marquants au sein du match.

Face/baby face : On dit d'un catcheur qu'il est Face quand son personnage est conçu dans le but de recevoir le soutien, l'approbation, les acclamations du public.

Heel : Opposé au Face, un Heel est un catcheur écrit dans le but de recevoir la détestation et les huées du public.

Feud : La Feud correspond à l'opposition entre deux catcheurs, le plus souvent un face contre un heel. On parle en France également du terme rivalité.

Superstar : Le terme officiel de la WWE pour parler de ses catcheurs.

Angle : Au sens large, un angle s'inscrit dans une storyline, c'est-à-dire à l'ensemble du scénario de courte à longue durée entre un à plusieurs catcheurs. On parle d'angle pour notamment pour parler d'un segment scénarisé ayant lieu avant, pendant ou après un match, s'inscrivant dans un spectre plus large.

Storyline : La storyline est l'histoire globale constituée d'angles entre plusieurs catcheurs.

Kayfabe : Le kayfabe est le terme correspondant derrière à tout ce qui fait le catch, notamment la suspension d'incrédulité.

Carte : La carte correspond à l'ensemble des matchs et angles constituant un show de catch.

Gimmick : On parle de Gimmick pour parler de posture, de personnification d'un catcheur.

Pop/heat : On parle de la dualité pop/heat pour parler de la réaction du public d'un sens ou de l'autre envers un personnage face/heel.

PLE : Premium Live Event, anciennement appelé PPV (Pay Per View event). Correspond aux évènements majeurs notamment de la WWE qui ont lieu environ une fois par mois en dehors des show hebdomadaires.

Promo : On parle de promo pour un type d'angle spécifique où un catcheur vient parler directement au public.

Push : Le push est attribué le plus souvent à une manière de booking des managers envers un ou plusieurs catcheurs, dans le but de monter leur côté auprès du public et de leur accorder une plus grosse importance au programme.

: Le push est attribué le plus souvent à une manière de booking des managers envers un ou plusieurs catcheurs, dans le but de monter leur côté auprès du public et de leur accorder une plus grosse importance au programme. Tombé : Terme signifiant l’immobilisation d’un catcheur au sol pendant 3 secondes, accordant la victoire.

Sachez que la licence WWE 2K est actuellement détenue par 2K Games et propose régulièrement des jeux à la série, quasiment tous les ans. Le dernier en date est sorti en mars 2023, vous pouvez d’ailleurs consulter notre test de WWE 2K23.