WWE 2K Battlegrounds : un nouveau trailer pour annoncer la date de sortie

2K Games et Saber Interactive viennent de dévoiler la date de sortie ainsi qu’un trailer pour leur prochain jeu WWE 2K Battlegrounds (dont vous pouvez revoir le premier trailer).

Plus de 70 catcheurs prêts à combattre

Avec une liste de plus de 70 WWE Superstars au lancement et d’autres Superstars à sortir par la suite (le tout comprenant des légendes du sport), WWE 2K Battlegrounds sortira le 18 septembre et prendra donc la place de WWE 2K 21, annulé. Voici les modes de jeux qui seront disponibles :

Exhibition : Participez à des matchs Exhibition à domicile ou à l’extérieur, n’importe quand et n’importe où, en multijoueur local et en ligne et ce pour un maximum de quatre joueurs.

: Participez à des matchs Exhibition à domicile ou à l’extérieur, n’importe quand et n’importe où, en multijoueur local et en ligne et ce pour un maximum de quatre joueurs. Campagne : Participez aux aventures de sept nouveaux espoirs de la WWE (créés exclusivement pour le jeu). Votre objectif sera d’obtenir un contrat dans la WWE et vous frayer un chemin vers la légende. Au fil de votre carrière vous allez débloquer de nouvelles arènes, inspirées par des endroits tels que les Everglades, un bootcamp de style militaire, le Mexique, New York et l’Écosse, tout en recevant des conseils de personnalités légendaires (« Stone Cold » Steve Austin, Paul Heyman…etc).

: Participez aux aventures de sept nouveaux espoirs de la WWE (créés exclusivement pour le jeu). Votre objectif sera d’obtenir un contrat dans la WWE et vous frayer un chemin vers la légende. Au fil de votre carrière vous allez débloquer de nouvelles arènes, inspirées par des endroits tels que les Everglades, un bootcamp de style militaire, le Mexique, New York et l’Écosse, tout en recevant des conseils de personnalités légendaires (« Stone Cold » Steve Austin, Paul Heyman…etc). Roi du Battleground : Affrontez tous les joueurs dans un mode en ligne où quatre joueurs commencent sur le ring pendant que quatre autres attendent pour entrer. Défiez tout le monde et sortez vainqueur.

En ligne : Testez votre skill et votre ténacité dans les tournois en ligne et les matchs d’exhibition.

Orienté arcade et façonné comme les NBA Playgrounds, le soft vous proposera de très beaux combats loufoques à souhait. A noter que vous allez pouvoir personnaliser vos arènes et votre propre catcheur Superstar avec le « Superstar Creator ». Facile de prime abord, le soft est difficile à maîtriser, avec des techniques plus avancées à apprendre et des compétences à débloquer.

WWE 2K Battlegrounds est prévu pour le 18 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch et Stadia.