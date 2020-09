Test WWE 2K Battlegrounds – L’arcade par dessus la troisième corde

Cette année, 2K a laissé tomber la cuvée annuelle de sa simulation de catch pour mieux se retourner. L’occasion donc de sortir en contrepartie WWE 2K Battlegrounds, un jeu davantage arcade, qui se rapproche de ce que l’éditeur a pu proposer avec NBA 2K Playgrounds. On effectue le tombé et on relance un combat !

Conditions de test : Nous avons testé WWE 2K Battlegrounds sur PlayStation 4, où nous avons eu l’occasion de jouer l’ensemble du mode carrière, qui se boucle en une petite dizaine d’heures. Ce mode vous permettra de débloquer une première partie du contenu du jeu, utilisable sur l’ensemble des modes exhibitions et multijoueurs.

Le cartoon, c’est marrant

Avant d’aborder plus directement le jeu et son contenu, on va passer par l’aspect visuel et sonore du titre. Avec WWE 2K Battlegrounds, exit le réalisme et, collant avec ce qu’avait proposé l’éditeur du côté de NBA Playground, on retrouve ici quelque chose de plus déformé optant pour un visuel cartoon/comics.

Utilisant donc un visuel cartoon, le jeu se permet de bonnes libertés dans le ton, tout en conservant l’identité de la WWE et des combattants. La modélisation est pour plutôt vraiment bien effectuée, et il est d’ailleurs très amusant de voir que les combattants non débloqués se trouvent dans des boîtes telles des figurines.

Au niveau du son, on retrouve les génériques d’arrivée des combattants, ainsi que quelques voix de commentateurs. Pour le coup, c’est quelque chose d’assez simple mais très efficace pour nous permettre de nous impliquer dans le jeu.

Le catch, c’est pour de faux ?!

Comme nous le disions, cette année, pas d’épisode « classique » de catch sur console, mais pour autant, cet épisode annexe n’est pas un si petit jeu que cela. A commencer par son mode campagne, proposant de découvrir le jeu au travers de personnages originaux créés pour l’occasion. L’ensemble est raconté au travers de pages de comics assez sympathiques.

Vous vous retrouverez ensuite dans une petite toile d’araignée avec embranchements pour décider des différents affrontements que vous pourrez faire puis obtenir les récompenses qui y sont liées. On aurait d’ailleurs pu avoir directement ces récompenses en fin de combat avec une animation, mais il faut donner l’impression d’immensité du mode…

Mais on ne fera pas trop la fine bouche car ce mode se propose davantage comme une sorte de tutoriel géant, permettant également de débloquer une partie du contenu de base du titre : arènes, catcheurs supplémentaires et techniques spéciales et consors.

Une formule arcade mais avec un truc en plus

Mais comment qu’on y joue, me direz-vous. Eh bien c’est assez simple, beaucoup plus que les scénarios proposés par la WWE sur ses shows actuellement. Les habitués de WWE 2K ne seront d’ailleurs pas trop perdus : on retrouve des coups de poing, des coups de pied, une prise classique, la possibilité de balancer dans les cordes son opposant. Cela, ce sont les quatre techniques de base.

On retrouve ensuite la garde, la possibilité de courir et ainsi de pouvoir faire des techniques contextuelles, et ensuite, on retrouve les attaques spéciales, à la fois via le stick droit, ou bien via la pression d’une gachette + bouton ou stick. Jusque-là, nous sommes sur quelque chose d’assez classique, simple et efficace. Mais WWE 2K Battlegrounds a quelques originalités pour plus d’amusement.

A commencer par la division du roster en plusieurs archétypes, permettant de modifier un poil (mais pas trop) les possibilités de gameplay. Chaque archétype propose donc ses petites originalités, et il faudra par exemple compter sur des gros coups de poing pour un brawler, tandis qu’un High-Flyer lui se propulsera depuis les cordes pour ensuite frapper l’adversaire.

Cela reste assez minime, mais assez pour changer un peu la routine. Le second gros aspect original de cet épisode, c’est l’ajout de trois capacités qui pourront être utilisées pendant le match. Vous pourrez ainsi devenir invincible pendant quelques secondes, ou bien effectuer des coups de poing plus puissants. L’idée est plutôt bonne et amusante, fonctionnant très bien dans le contexte du jeu.

Si on ajoute à cela la jauge de micro, qui vous permettra de posséder des avantages lors du tombé ou de la soumission, et on se retrouve avec un système de jeu plutôt efficace, beaucoup plus immédiat que ce que l’on pouvait retrouver dans la série classique, mais pas non plus arcade à outrance. Pour vraiment jouer au jeu sérieusement, il faudra passer pas mal de matches pour comprendre les différentes techniques, et leur utilisation de façon optimale.

Mais tout n’est pas parfait, et encore une fois, on retrouve un système de contre plutôt capricieux et parfois brouillon dès lors qu’il y a quatre combattants dans l’arène. Ce n’est pour une fois pas un mal, étant donné la volonté du titre d’être un poil bordélique.

Un contenu conséquent… mais rythmé par l’argent !

On ne refait pas une politique d’éditeur et qui dit 2K dit argent. Une fois n’est pas coutume, on retrouve ici un nombre impressionnant de contenu déblocable via l’argent du jeu que l’on récupère à force de jouer, ou bien via la monnaie virtuelle qui elle, s’achète ! L’argent on vous dit !

Mais en terme de contenu il y a franchement de quoi faire, que ce soit les catcheurs et catcheuses (environ 70 présents, et une trentaine qui arriveront au fil de l’eau), les costumes, les éléments de personnalisation en tout genre. WWE 2K Battlegrounds propose d’ailleurs un éditeur de personnages assez sympathique ainsi qu’un éditeur d’arènes, assez simple mais également amusant.

En multi, tout est permis

Bien entendu, l’intérêt principal du titre, c’est le multijoueur local et online, permettant de jouer jusqu’à 8 ! Pour le coup, on retrouve de nombreux modes, allant du cage match au battle royale et toutes autres stipulations.

On se retrouve ainsi en fin de compte avec un truc vraiment sympa et divertissant, qui pourra occuper vos soirées entre amis en attendant votre PPV de la WWE ou la nouvelle journée de la G1 Climax (pour les connaisseurs et amateurs de catch japonais).