Cela fait quelques semaines que l’on sait que l’épisode annuel de WWE 2K allait être compromis. 2K Games vient de faire le point sur la situation et a communiqué officiellement sur cette annulation tout en annonçant une (bonne) surprise : un WWE 2K Battlegrounds de remplacement, qui apportera une bonne touche de légèreté et de décalé sur le ring.

Un épisode arcade cette année

Commençons par présenter ce nouveau projet, qui, comme vous l’avez deviné au vu de son nom, est développé par Saber Interactive, qui avait officié sur les deux jeux NBA Playgrounds. Le soft jeu sortira cet automne sur des consoles encore non précisées, bien que l’on se doute que cela arrivera sur les plateformes habituelles.

Contrairement à WWE 2K, cet épisode proposera une expérience complètement tournée arcade avec des visuels plus légers, plus colorés. Cela ne l’empêchera pas de proposer plusieurs modélisations de Superstars mais dans un format « convivial, simple, rapide et amusant ». 2K sous entend tout de même une certaine profondeur de gameplay avec « de nombreux éléments plus complexes à découvrir pour les joueurs les plus impliqués ».

Les équipes veulent faire mieux

Dans son communiqué, les équipes de jeu sont revenues sur la quasi totale catastrophe WWE 2K20. Le studio explique être conscient de la déception des fans et déclare avoir entendu leurs retours. « Nous vous en remercions et nous continuons à vous écouter avec attention. Depuis le lancement, nous avons sorti cinq mises à jour, nous avons corrigé des centaines de problèmes signalés et nous avons apporté quatre extensions WWE 2K20 Originals à découvrir pour une expérience de jeu encore plus riche. » peut-on lire.

Pour améliorer la licence, 2K va faire une pause et ne sortira pas d’épisode pour cette année fiscale. L’hypothétique WWE 2K21 n’existera donc pas : « Cela étant dit, nous vous avons compris et nous savons que vous en voulez davantage venant de la franchise, alors voici ce que nous allons faire : nous allons appliquer ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K en mettant un point d’honneur à améliorer la qualité et l’amusement ».

Une bonne nouvelle pour la communauté qui pourra espérer un jeu de meilleure qualité dans la prochaine itération. Pour cela, on nous annonce le recrutement de Patrick Gilmore en tant que producteur exécutif qui officiera chez Visual Concepts. Rappelons que l’homme est un vétéran du milieu et a notamment participé au développements de titres comme Aladdin sur Sega Mega Drive, Killer Instinct ou encore Medal of Honor.

2K Games conclut cette partie avec de belles promesses : « Nous espérons que cette nouvelle vous ravit autant que nous. Nous sommes persuadés que les jeux verront leur qualité s’améliorer encore davantage à l’avenir. » Souhaitons que cette pause soit bénéfique à la série. En attendant, on pourra espérer s’éclater sur WWE 2K Battlegrounds attendu pour cette fin d’année.