WWE 2K Battlegrounds

WWE 2K Battlegrounds est un jeu de catch dans la verve des NBA Playgrounds. Dans ce soft arcade qui prend la place de WWE 2K21, qui a été annulé, vous allez pouvoir jouer plus de 70 catcheurs en version cartoon. Plus de 8 rings différents vous sont proposés. Vous allez également pouvoir créer votre propre catcheur et des arènes.