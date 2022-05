Wéko The Mask Gatherer : Notre interview avec Robin Haefeli et Simon Da Silva à propos de leur jeu d’aventure en 3D

Le mignon Wéko The Mask Gatherer s’est offert une place lors de notre dernier AG French Direct pour nous présenter un peu mieux son univers grâce à une nouvelle vidéo de gameplay. A cette occasion, nous avons pu échanger un peu avec Robin Haefeli et Simon Da Silva, qui codéveloppent le titre, afin d’en savoir plus sur les ambitions du jeu, sur son gameplay et ce qu’il faut en attendre.

Détails sur le gameplay et la construction du jeu

Tout d’abord, merci pour cette interview ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Nous sommes deux développeurs suisses situés à Genève. Chacun de nous a un rôle précis dans le développement de Wéko The Mask Gatherer. L’un concentré sur la programmation, l’autre sur la direction artistique, nous travaillons d’arrache-pied pour développer notre premier jeu indépendant.

Robin Haefeli est chargé de la direction artistique du projet ; il modélise les personnages, les cartes et les éléments qui constitueront le monde de Wéko. En parallèle, Simon Da Silva, passionné par les mécaniques de gameplay depuis toujours, est lui chargé de la programmation. Simon a analysé tous les plus grands succès afin d’offrir aux joueurs une expérience unique et palpitante. Nous sommes accompagné de notre fabuleux compositeur Quentin Charbit pour les musiques du jeu.

Vous avez sorti une démo sous la forme d’un prologue, quels ont été les retours des joueurs et joueuses ? A-t-il été bien reçu ?

Il est important de savoir que nous avons sorti une démo prototype jouable afin d’accompagner notre campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter le mois passé. Je pense que celle-ci a joué un rôle dans la réussite de notre campagne.

Celle-ci fut très bien reçue par les joueurs, malgré une série de petits bugs. Ce prototype donne un aperçu de l’univers de Wéko tel qu’il sera à sa sortie. Tous les feedback des testeurs nous aident déjà à voir plus clair en ce qui concerne les attentes des joueurs, et nous permettent aussi de planifier d’éventuels changements de gameplay et de mécaniques de jeu.

Quel sera le but du jeu ? L’objectif ultime à atteindre et la manière d’y parvenir ?

Dans le style d’un jeu d’action-aventure en 3D, vous serez transporté dans un monde fantastique où vous incarnerez Wéko, un aventurier collectionneur de masques magiques. Le jeu se déroule dans un monde qui s’ouvre progressivement afin que le joueur puisse l’explorer à sa guise.

L’accès à certaines régions est bloqué au début du jeu et nécessite la réalisation de certaines quêtes. Au cours de ces quêtes, Wéko reçoit des masques qui lui confèrent des pouvoirs uniques et indispensables pour la suite de l’aventure. À la conquête des sept masques primordiaux, vous allez voyager et combattre à travers 7 grands royaumes, tous plus intrigants les uns que les autres.

Le jeu est construit sur la base des 7 masques Primordiaux (7 péchés capitaux) : l’envie, la colère, la luxure, l’avarice, la gourmandise, la paresse, l’orgueil. Chacun de ces masques représente dans le jeu un donjon ou une quête ultime, accompagné d’une épreuve ou d’un boss final.

Chacun des 7 royaumes n’est pas atteignable directement. Il faudra accomplir les quêtes principales afin d’y accéder. Pour ce faire, il faudra utiliser le pouvoir de certain masques de classe inférieur, récoltés au cours de l’aventure, afin de mener à bien chacune des quêtes. Il y aura de nombreux ennemis à combattre mais aussi de mystérieuses quêtes et puzzles à accomplir.

Dans chacune des villes vous devrez questionner les PNJ afin de découvrir une multitude de quêtes. Certains PNJ vous feront suivre les quêtes principales ; d’autres seront là pour vous proposer des quêtes secondaires.

En parallèle à la quête principale, ces quêtes secondaires sauront ravir les plus curieux ; en vous proposant de gagner d’autres masques utiles que vous pourrez utiliser dans la quête principale. Le monde de Wéko sera rempli de petits secrets à découvrir en ce qui concerne le lore ainsi que de nombreux easter egg reliés directement à d’autres jeux vidéo dont nous sommes passionnés en tant que développeurs.

Les inspirations derrière le titre

Pourquoi avoir opté d’articuler votre aventure autour des masques ? Y’a t-il eu une inspiration particulière pour cet objet ?

Les masques sont pour nous plus que de simples objets de décorations ; imitant les traits humains, ils permettent de transmettre tout un panel d’émotions.

A travers leurs formes, ils peuvent aussi amener une fonctionnalité. En nous inspirant des masques de différente culture à travers l’histoire, nous aimions aussi beaucoup les symboles qu’ils peuvent représenter. Cela permet aussi au joueur de reconnaître et d’identifier certains éléments et symboles qu’il a pu apercevoir ou étudier, en dehors du monde des jeux vidéo.

Pourquoi avoir choisi un gecko en tant que personnage principal, d’où vous est venue l’idée ?

L’histoire de la création du personnage de Wéko est assez spéciale. Lors de notre premier brainstorming, nous avions l’idée de partir sur la création d’un jeu de masques sur le thème des Maoris.

Les Maoris sont de talentueux sculpteurs de bijoux en jade ; de petits pendentifs que l’on nomme « Pounamu ». Nous voulions pour notre aventure un personnage vif et sympathique, reprenant la couleur de ces bijoux. Quelques heures et quelques croquis plus tard, Wéko est donc né.

Vous dites vous être inspiré de Dark Souls et Zelda pour les mécaniques de combat ? Le jeu sera-t-il accessible à tous ?

Nous avons récemment participé au PolyManga de Montreux en Suisse où nous avons pendant les 4 jours fait tester la démo à de nombreux visiteurs de tous les âges. Après avoir récolté un maximum de feedbacks, nous sommes sur le point de changer certaines mécaniques de combat qui peuvent peut-être être un peu trop statiques et compliquées pour le joueur. Tout en gardant un système de combat à la Dark Souls qui reste quand même assez punitif, nous voulons aussi ramener une certaine notion de légèreté une fois le jeu pris en main, plus proche d’un Zelda.

Pour atteindre une bonne combinaison de ces deux univers qui se contrastent énormément, cela nous demandera donc beaucoup de travail afin de proposer une superbe expérience de jeu accessible à tous. Avec Wéko the Mask Gatherer, nous visons un public jeune qui sera sûrement séduit par l’ambiance colorée de l’aventure, mais aussi un public plus âgé qui saura reconnaître chacune des subtilités de l’histoire et les mécaniques avancées de notre jeu.

Les joueurs seront agréablement surpris par les mécaniques que nous avons mises en place. Celles-ci sont adaptées à un joueur qui débute, mais raviront également un joueur plus expérimenté, qui trouvera également du plaisir à perfectionner et à maîtriser chaque mécanique d’attaque et de défenses tout au long du jeu.

Un point sur la sortie

Actuellement, vous visez une sortie complète pour fin 2023, c’est bien ça ? Est-ce que l’on peut aussi s’attendre à des versions consoles ?

Nous espérons pouvoir sortir le jeu fin 2023 / début 2024 si tout se passe pour le mieux. Le jeu est prévu d’abord pour PC mais notre objectif est de le sortir aussi sur consoles. Ce serait magnifique de pouvoir sortir le jeu sur Switch, Xbox Series et PS5.

Plusieurs éditeurs nous ont contactés récemment afin de savoir si nous étions intéressés de continuer l’aventure avec eux. Nous sommes dans un tournant important du développement de Wéko et il est important de prendre les bonnes décisions.

Avez-vous une anecdote ou une histoire insolite à raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

L’idée de se lancer dans le développement d’un jeu vidéo ensemble est venue d’une discussion à 4 heures du matin après une soirée bien arrosée ! Quelques jours plus tard nous étions déjà le nez dans les tutos Youtube à essayer de voir ce qu’il fallait apprendre pour arriver à notre but !

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Nous sommes impatients de pouvoir vous présenter l’intégralité de l’aventure, et de vous proposer une expérience de jeu rafraîchissante.

Nous remercions Robin Haefeli et Simon Da Silva pour leur temps et leurs réponses. Wéko The Mask Gatherer est prévu pour fin 2023 et la démo de son prologue reste disponible sur Steam. N’hésitez pas à consulter également notre aperçu basé sur ce prototype.