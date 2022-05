Aperçu Wéko The Mask Gatherer : Prologue – Une mise en bouche trop prématurée

Projet initié via Kickstarter par les développeurs suisses Simon Da Silva et Robin Haefeli, Wéko The Mask Gatherer a atteint tout fraîchement son objectif de financement. Le titre a pu se dévoiler sur Steam à travers une démo de son Prologue.

L’occasion fut alors de prendre la température de ce petit jeu d’aventure tout coloré, alors que celui-ci se trouve à peine durant sa troisième phase de développement. De quoi se faire une première idée ?

Conditions d’aperçu : Nous avons testé la démo Steam du Prologue de Wéko The Mask Gatherer durant un peu plus d’une heure, le temps de visiter toutes les salles proposées, et de faire le tour des différents tutoriels.

Une histoire de masques

Wéko The Mask Gatherer, c’est l’histoire d’un gecko aventurier à la recherche des sept Masques Primordiaux. Au cours de son périple, il rencontrera d’autres masques, aux propriétés diverses, qui l’aideront dans cette quête prenant la forme d’un jeu action aventure.

Le voyage commence d’abord avec ce prologue, consistant en un premier chapitre et une découverte de cet univers. Nous n’avons pu jouer qu’à la démo de ce prototype, laquelle fait fi de contextualisation scénaristique, et invite surtout à tâter le terrain.

Autrement dit, nous ne traversons pas réellement des niveaux, mais on parcourt différentes salles au sein desquelles les mécaniques de gameplay se laissent approcher. Une se concentre sur le combat, tandis qu’une autre met en avant l’utilisation des masques, et une autre encore montre la présence de PNJ et de lieux de vie, avec ici le village Houshi.

Ces zones s’accèdent depuis la maison de Wéko, véritable hub où de nombreuses affiches disséminées un peu partout nous informent sur les contrôles et l’usage des boutons. Premier élément relevable au bout de quelques pas, le titre est plutôt joli au premier abord. Les petits effets de particules et de lumières sympathiques sont agréables à l’œil, habillant une direction artistique colorée et épurée.

Côté gameplay Wéko dispose de deux barres : une de vie et une d’endurance. Cette dernière se consomme à chaque fois que notre héros donne des coups basiques ou puissants, ou encore dès qu’il sprinte. Il dispose également de plusieurs poses, lui permettant d’attaquer à deux mains afin de faire davantage de dégâts, ou bien d’utiliser un bouclier dans sa main gauche et la lame dans sa main droite, attitude moins agressive mais plus prudente.

Si les fioles de soin permettent de vous rétablir à la suite d’un combat qui a pu mal se passer, on peut donc compter sur ce bouclier. Celui-ci adopte l’allure d’un masque et, vous l’avez déjà compris, ce n’est pas dû au hasard. Quasiment l’équipement tout entier s’articule autour de l’usage de ces sculptures, sous diverses catégories.

On dénombre les masques actifs, qui offrent le pouvoir de créer un point de téléportation ou bien de planer, comme c’est le cas avec le masque scarabée. Ensuite, certains servent de bouclier. Si celui de base sert tout simplement à se protéger, on apprend également à en utiliser un qui sert de boomerang. Enfin, les masques reliques confèrent des avantages passifs, telle qu’un bonus de vie, ou une régénération progressive de celle-ci.

Wéko in progress

Avec ces mécaniques et ce parti pris graphique somme toute sympathique, on peine cependant à se réjouir de ce que présente Wéko The Mask Gatherer durant la petite heure de jeu disponible. On fait face à un ensemble bien trop perturbé par des problèmes de finition.

Les combats manquent de peps, les ennemis font d’ailleurs un peu n’importe quoi, notamment en exécutant une attaque lorsque l’on se trouve pourtant loin d’eux. Le lock, que l’on peut activer avec la molette de la souris, amène la caméra au ras du sol et, dans le cas où l’affrontement se situe dans les hautes herbes, nous empêche d’avoir une bonne vision sur ce qu’il se passe.

Ces combats font également preuve d’un sound design assez pauvre, où ne parvient à résonner aucun sentiment d’impact au moment d’asséner un coup. Ce n’est donc, pour l’instant, pas l’aspect du titre le plus convaincant.

L’utilisation des masques n’est, elle non plus, pas mieux mise en valeur. Nous l’avons abordé, pas mal de possibilités semblent, à terme, s’articuler autour de ce que l’on équipe à notre gecko. Une salle orientée puzzle se dédie entièrement à l’usage de ces masques : le Donjon Kickstarter. Malheureusement, et après quatre essais, il y avait toujours un bug pour endiguer notre progression.

Soit nous ne pouvions plus exécuter aucune action après l’utilisation du boomerang, soit nous restions bloqués après une chute de plateformes fragiles, soit, après être tombés dans le vide, nous étions obligés de relancer une nouvelle partie puisque les coffres contenant les masques requis étaient vides, et ceux-ci ne figuraient pas non plus à l’intérieur de notre inventaire.

Les soucis apparaissent aussi au cours de la séquence de parcours en « paravoile » du Pic du Dragon, où la maniabilité se veut approximative. Enfin, d’autres petits couacs entachent encore un peu plus cette première approche, comme marcher sur l’eau au lieu de nager, l’absence d’animation durant la poussée de blocs ou bien des portes qui ne nous amènent pas dans les endroits prévus.

Toutefois, il est nécessaire de rappeler que Wéko The Mask Gatherer constitue le petit projet de deux personnes, financé par une communauté, et qu’il ne s’agit que de la démo d’un prologue. En d’autres termes, cette toute petite parcelle, aussi perfectible soit-elle, ne correspond en rien à la future version finale du titre et à ce vers quoi les développeurs souhaitent se diriger.

D’autant que, si l’on se fie à la roadmap de développement, la sortie du jeu complet se fixe entre le troisième et le quatrième trimestre 2023. D’ici là, on espère que les deux compères suisses auront pu solidifier et étoffer leur création, car celle-ci repose sur des bases vouées à nous attirer.