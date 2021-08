WarioWare: Get It Together! présente ses fonctionnalités en vidéo

Avec son concept et ses mini-jeux loufoques, la licence WarioWare a su convaincre celles et ceux qui étaient à la recherche de jeux pour rythmer les soirées entre amis ou en famille, et nul doute que WarioWare: Get It Together! saura aussi les séduire sur Switch. Le titre se présente aujourd’hui à nouveau dans un trailer qui revient sur toutes ses particularités.

Tout savoir sur le jeu

Si vous ne connaissiez pas encore le concept du titre, c’est l’occasion ou jamais d’apprendre ce qu’il nous réserve. WarioWare: Get It Together! repose sur un concept simple qui nous demande d’enchaîner des mini-jeux très rapidement avec des contrôles très basiques.

Chaque personnage que l’on contrôle dispose de capacités différentes, qui sont à bien employer afin de réussir toutes les activités proposées. Et évidemment, il sera possible de jouer jusqu’à 4 joueurs, que ce soit les uns contre les autres ou en coop.

WarioWare: Get It Together! arrivera le 10 septembre sur Nintendo Switch.