WarioWare: Get It Together!

WarioWare : Get It Together est le premier épisode de la série à donner l'opportunité au joueur d'incarner Wario et ses amis, chacun disposant de capacités uniques. Le titre propose la formule classique de la série avec 200 mini-jeux toujours aussi farfelus. Petite nouveauté, le mode histoire peut être parcouru seul ou à deux joueurs en écran partagé ou sur deux consoles en mode sans fil local.