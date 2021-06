WarioWare: Get It Together! annoncé et daté sur Switch

Annoncé au cours du Nintendo Direct spécial E3, Wario et ses amis déjantés reviennent dans un nouvel opus de la série WarioWare, intitulé WarioWare: Get It Together!, avec un premier trailer et une date de sortie.

De nouveaux mini-jeux, seul ou à deux

Pour la première fois dans l’histoire de WarioWare, Get It Together! proposera d’incarner directement Wario et ses amis, chacun dotés de compétences uniques, afin d’enchainer pas moins de 200 mini-jeux plus loufoques les uns que les autres. Le jeu proposera également un mode histoire jouable en solo ou à deux joueurs en coopération, sur le même écran ou en mode sans fil local avec deux consoles.

WarioWare: Get It Together est sortira le 10 septembre 2021 sur Nintendo Switch.