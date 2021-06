Mario Party Superstar et WarioWare Get It Together sont en précommande

Le Nintendo Direct a levé le voile sur de nombreux jeux à venir en fin d’année, et il a seulement fallu attendre quelques jours, voire quelques heures en plus pour que ces titres ouvrent leurs précommandes. C’est notamment le cas des deux jeux familiaux Mario Party Superstar et WarioWare Get It Together.

Les deux jeux conviviaux de cette fin d’année

Les deux titres arriveront donc sur Switch dès la rentrée et la fin d’année, et proposeront tous les deux des mini-jeux à découvrir pour s’amuser entre amis ou en famille. Mario Party Superstar est affiché à 49,99 € tandis WarioWare Get It Together est à 49,99 € (les prix Amazon vont donc descendre pour s’aligner à ce prix).

Mario Party Superstar

WarioWare Get It Together

Mario Party Superstar sortira le 29 octobre, tandis que WarioWare Get It Together arrivera le 10 septembre.