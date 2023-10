Warhammer 40,000: Darktide est enfin plaisant à jouer dans la durée avec sa dernière mise à jour

Une mise à jour salvatrice

Décidément, c’est la période des refontes : après Cyberpunk 2077 qui a accueilli sa 2.0 et The Last Oricru qui a bouleversé son pitch avec Final Cut, c’est au tour de Warhammer 40,000: Darktide de passer dans une autre version. Sorti fin 2022, le nouveau projet des créateurs de Vermintide proposait une alternative coopérative avec plus de pétoires, et avait été moyennement accueilli : malgré un gameplay solide et de bonnes sensations, l’expérience était plombée par une progression répétitive, une construction ennuyeuse, un système d’améliorations vide et un contenu bien trop pauvre, comme le montrait notre test.

Mais c’est désormais du passé avec l’arrivée d’une mise à jour majeure, déployée ce 4 octobre en même temps que la mouture Xbox. Ce patch #13, considéré comme une mise à jour 2.0 par la communauté, apporte de nombreux changements. Le plus important reste la refonte des classes avec un nouvel arbre de talents, de nouveaux pouvoirs, une amélioration du système d’invocation des hordes et bien d’autres axes de peaufinage. De nouvelles cinématiques ont aussi intégrées avec une progression plus fluide et plus agréable.

Un rééquilibrage complet en somme, avec une bonne partie des défauts pointés du doigt qui ont été bonifiés. Tout ne plaira peut-être pas aux joueurs et aux joueuses mais force est de constater que la grande majorité des changements ont été reçus avec enthousiasme. Le patchnote complet est disponible sur les forums officiels. Une bande-annonce a également été publiée histoire d’illustrer cette mise à jour majeure.

Warhammer 40,000: Darktide est maintenant disponible sur PC et Xbox Series et est également compris dans le Game Pass. La mise à jour a été déployée plus tôt dans la semaine et est donc accessible pour tout le monde dès maintenant.