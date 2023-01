Warhammer 40.000: Darktide : Fatshark retarde l’arrivée du contenu saisonnier et la sortie du jeu sur Xbox Series

Disponible sur PC depuis fin novembre 2022, Warhammer 40.000: Darktide n’a pas vraiment connu la sortie à succès tant espérée. Entre une progression répétitive et ennuyeuse, la présence de microtransactions, un contenu de lancement trop pauvre ou encore une optimisation et un peaufinage à la rue, le FPS coopératif semble avoir bien du mal à se hisser au même niveau de qualité que les opus de la série Vermintide.

Dans le but de sauver les meubles, les développeurs de Fatshark ont donc pris la décision de repousser le déploiement du contenu saisonnier promis et l’arrivée du titre sur Xbox Series X|S.

Assistance d’urgence requise pour le soldat Darktide

Comme expliqué par Martin Wahlund, PDG et co-fondateur du studio suédois hier soir sur Twitter, « chez Fatshark, nous sommes extrêmement fiers de notre capacité à proposer un jeu que des millions de personnes peuvent apprécier. C’est ce que nous avons décidé de faire avec Warhammer 40.000: Darktide : créer un jeu intéressant et stable doté d’un niveau de profondeur qui vous donne envie de jouer pendant des semaines, pas des heures. Nous n’avons pas répondu à cette attente. »

« Au cours des prochains mois, notre unique objectif est de répondre aux retours que beaucoup d’entre vous ont. Nous nous focaliserons notamment sur le fait de proposer un système de craft complet, une boucle de progression plus gratifiante, et continuerons à travailler sur l’amélioration de la stabilité et l’optimisation des performances du jeu. Cela signifie également que nous retarderons le déploiement de notre contenu saisonnier et le lancement de la version Xbox Series X|S. Nous suspendrons également les prochaines sorties de cosmétiques premium. »

Reste maintenant à savoir si et quand les développeurs parviendront à corriger tous ces problèmes afin d’offrir au public l’expérience de jeu qu’il mérite, aussi bien sur PC que sur Xbox Series. A suivre.