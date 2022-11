Ce jeu Warhammer est offert sur Steam pour une durée limitée !

A la fin du mois sortira un certain Warhammer 40,000 Darktide, le prochain jeu coopératif de Fatshark. Repoussé à plusieurs reprises, le titre semble être désormais fin prêt pour son lancement. Pour préparer sa sortie et célébrer l’arrivée de leur futur projet, le studio prépare plusieurs activités et événements. Et notamment un jeu gratuit, à récupérer pendant une période limitée !

Vermintide 2 maintenant gratuit

Bonne nouvelle pour les personnes qui ne l’ont pas encore acheté : Warhammer: Vermintide 2 est proposé gratuitement sur Steam. Vous pouvez ainsi le récupérer et l’ajouter à votre bibliothèque sans dépenser un seul centime. Attention, l’offre est limitée dans le temps : il faut se connecter à Steam et récupérer le jeu avant le 7 novembre 2022.

Egalement, l’ensemble des DLC sont actuellement proposés à -50% pendant cette même période. On apprend qu’une mise à jour gratuite sera déployée le 8 novembre, estampillée Trail of Treachery, qui nous fera découvrir une nouvelle mission divisée en deux parties et qui nous emmènera dans des contrées enneigées.

Sorti en 2018, Warhammer : Vermintide 2 est un jeu d’action coopératif jouable jusqu’à quatre joueurs. Très bien reçu par la critique et la communauté, le titre a profité de nombreux mises à jour gratuites ainsi que du contenu payant au fil des années. Warhammer 40.000: Darktide est dans la continuité de celui-ci mais nous enverra cette fois-ci dans la cité-ruche de Tertium, armé de flingues et autres pétoires. Sa sortie est prévue le 30 novembre sur PC et plus tard sur Xbox Series. Les précommandes permettent d’avoir un accès anticipé et de jouer à la bêta dès le 17 novembre.