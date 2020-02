Warface est maintenant disponible sur Switch

My.com et Allods Team viennent d’annoncer que leur célèbre FPS, Warface, fait son arrivée sur Switch (via le Nintendo eShop).

L’éternelle guerre entre Warface et Blackwood

Développé par Crytek Kiev jusqu’en 2019, Warface est sorti pour la première fois sur PC en octobre 2013, puis sur Xbox 360 en avril 2014, sur PlayStation 4 en août 2018 et sur Xbox One en septembre 2018. Voici donc l’arrivée de la version Switch. Vous allez enfin pouvoir rejoindre une communauté énorme en ligne et prendre part à la guerre entre les factions Warface et Blackwood.

Chaos en multijoueur : P lusieurs modes de jeu passionnants entre joueur. Luttez pour la gloire à travers plus de 50 cartes multijoueurs basées sur la planète, et même au-delà.

: P Missions passionnantes : Faites équipe avec vos amis pour mener à bien des raids Arrêtez la méga-corporation tyrannique, éliminez une menace zombie à Tchernobyl et envolez-vous vers Mars pour vaincre une armée de robots !

: Jouez à votre façon : Découvrez cinq classes jouables avec des capacités uniques, plus une grande variété d’options de personnalisation pour votre équipement. Personnalisez votre look et votre style ainsi que des dizaines d’armes réelles et devenez un soldat digne de ce nom !

Warface est dispoinble sur PC, Playtation 4, Xbox One et Switch.