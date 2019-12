Concours Warface : 50 Packs de Noël à gagner pour les plus réactifs

En collaboration avec My.com, on vous propose de remporter l’un des 50 codes mis en jeu pour obtenir un pack de noël. Celui-ci contient des bonus inédits proposés pour les fêtes de fin d’année et vous permettre à coup sûr de dénicher quelques bonus in-game bien sympathiques. On notera que ces clés sont des clés pour la version Steam du jeu, et ne sont donc disponibles que pour les joueurs sur cette plateforme.

Comment jouer ?

Si vous jouez à Warface sur Steam, dans ce cas, ce concours est pour vous. Il vous suffit de remplir le champ plus bas une première fois avec votre adresse mail puis de confirmer celle-ci en la rentrant une seconde fois.

Les packs mis en jeu sont uniques pour l’occasion et sont d’une valeur unitaire de 50€. Ils contiennent :

1 x Couteau stalactite

1 x Couteau en sucre

1 x Vue perçante Pistolet

1 x Pétard de noël

50 x Grenade de Noël

50 x Boule de Neige

50 x Caisse Cadeau de Noël

Vous l’avez compris, il s’agit d’objets cosmétiques ou à l’occasion de la période de noël. Mais ils sont aussi là pour célébrer l’arrivée de la mission PvE Hydra sur PC qui est entièrement expliquée sur le blog officiel.

Une fois que vous avez obtenu votre clé, il vous suffira d’aller sur le site officiel de Warface, vous connecter (ou vous inscrire) et d’insérer le code dans le champ prévu à cet effet sur votre profil. L’ensemble des items contenus dans le pack seront automatiquement rajoutés à votre compte.

Bonne chance à tous !