Volzerk: Monsters and Lands Unknown annoncé, un free-to-play à mi-chemin entre Genshin Impact et Monster Hunter Stories

Le jeu de miHoYo n’a pas fini de faire des émules mais s’il est facile de comparer Volzerk: Monsters and Lands Unknown à Genshin Impact, il faudrait plutôt le rapprocher de Monster Hunter Stories. Ce nouveau free-to-play vient tout juste d’être annoncé par le studio COLOPL (relayé par Gematsu), spécialisé dans les jeux mobiles comme Disney Tsum Tsum Land ou encore Shironeko Project, que l’on connaît mal en Occident mais qui a eu son quart d’heure de popularité au Japon, avec même une adaptation en anime.

Une sortie française encore incertaine

Si l’on rapproche ce Volzerk: Monsters and Lands Unknown (quel nom) de Monster Hunter Stories, c’est parce qu’il se présente comme un Action-RPG 3D dans lequel il est possible d’apprivoiser des créatures et de les mener au combat en les chevauchant. Il faut élever ces monstres dans l’espoir de leur faire confectionner des oeufs qui vont ensuite éclore avec de nouveaux types de créatures à découvrir. Chaque « cavalier » est en revanche unique et dispose de ses propres capacités. On imagine que c’est là que la monétisation viendra frapper, sans doute à grande dose de gacha.

On incarne ici Fina, une jeune fille qui adore les monstres et qui va partir en voyage pour les protéger et pour retrouver le gardien répondant au nom de Volzerk, disparu depuis une dizaine d’années après avoir affronté une terrible bête.

Volzerk: Monsters and Lands Unknown est pour l’instant prévu sur PC, iOS et Android, et devrait sortir fin janvier au Japon. On nous prévient cependant que le jeu ajoutera ensuite une traduction anglaise, et pour ce qui est de la France, on imagine que cela prendra encore plus longtemps (si ça arrive un jour).