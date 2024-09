Vestiges: Fallen Tribes, le jeu de cartes stratégique à ne pas manquer sortira le 3 octobre prochain

Un Arrakis non-violent

Vestiges: Fallen Tribes se déroule dans un monde ravagé par la surexploitation des ressources naturelles. Le climat a été bouleversé, et l’eau est devenue une denrée rare et précieuse. Plutôt que de continuer à se détruire dans des guerres sans fin, les derniers survivants ont inventé un jeu rituel, où l’enjeu est de gagner de l’eau en rejouant les batailles passées. Voici le pitch du titre de Wanadev qui met en place un univers de science-fiction tribal pour habiller son jeu de cartes stratégique. Elle a le mérite d’apporter une bonne dose de lore et de souligner l’importance de la stratégie et de la planification pour obtenir des ressources vitales.

Car le jeu français se distingue par une proposition unique alliant jeu de cartes stratégique au tour par tour et mécanismes d’autobattler. Les joueurs et les joueuses devront construire leur deck en choisissant parmi une large collection de cartes, chacune représentant une unité ou un bataillon. Ces cartes prennent forme sur le champ de bataille en tant que figurines qui doivent être manipulées et placées stratégiquement. Le titre nous indique qu’il faudra faire preuve d’une réflexion approfondie et d’une bonne maîtrise des mécaniques de jeu pour espérer dominer les affrontements, que ce soit en mode solo ou en PvP.

Le contenu de l’accès anticipé

Le 3 octobre marque une date clé pour Vestiges: Fallen Tribes qui sortira donc en accès anticipé sur PC via Steam. L’annonce s’accompagne d’un trailer en cinématique qui revient justement sur l’univers que l’on vient de vous présenter. Dès l’accès anticipé, vous pourrez vous immerger pleinement en créant votre propre stratégie grâce à la composition de decks personnalisés. Le jeu proposera également plusieurs modes de jeu, incluant des scénarios solo et un mode matchmaking public et privé. Ce dernier permettra aux joueurs et aux joueuses de se confronter à d’autres compétiteurs et de gravir les échelons du classement en ligne.

Autre élément marquant, Vestiges: Fallen Tribes sera compatible VR dès le lancement de son accès anticipé, offrant une immersion totale pour ceux qui sont déjà équipés. Un ajout notable pour les personnes qui recherchent une expérience encore plus immersive. Les premiers retours de la communauté seront cruciaux pour WanadevStudio, qui a choisi d’adopter une approche participative, comme ils l’ont déjà fait avec brio pendant leur Open Dev. Durant toute la période d’accès anticipé, le studio prévoit de travailler en étroite collaboration avec la communauté, notamment via leur serveur Discord, afin d’affiner le jeu en fonction des suggestions et recommandations.

Une feuille de route à venir très prochainement

Si l’accès anticipé de Vestiges: Fallen Tribes offrira déjà une base solide en termes de contenu et de gameplay, WanadevStudio a déjà prévu de nombreuses mises à jour au fil du temps. Le studio a annoncé qu’une feuille de route de développement sera prochainement dévoilée, détaillant les fonctionnalités à venir ainsi que les ajustements et améliorations envisagés.

Parmi les ajouts potentiels, on peut s’attendre à l’implémentation de nouveaux scénarios solo, des cartes supplémentaires pour diversifier les stratégies, ainsi que des modes compétitifs inédits. Le studio veut ainsi s’assurer que le jeu continue d’évoluer et de proposer de nouvelles expériences, que ce soit pour les joueurs friands de PVP ou ceux qui préfèrent jouer tranquillement dans leur coin via les campagnes solos.