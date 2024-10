6 raisons de jouer à Vestiges Fallen Tribes, ce jeu de cartes stratégique au tour par tour

Un univers tribal post-apocalyptique intrigant

L’un des éléments distinctifs du jeu est son cadre original. Dans un monde où l’eau est une ressource rare et précieuse, les conflits ne se règlent plus par des guerres ouvertes, mais par des combats stratégiques à travers des jeux de cartes. Cet univers tribal et dystopique, dans lequel les joueurs doivent protéger leurs clans et s’emparer des ressources vitales, rappelle des œuvres de science-fiction classiques, mais avec une touche originale.

Un mélange de deckbuilding et d’autobattler

Le gameplay repose sur une combinaison passionnante de construction de deck et de combats automatiques, offrant une profondeur stratégique. Les joueurs doivent constituer des decks représentant leur clan, prendre des décisions tactiques sur la disposition des unités sur le champ de bataille, et laisser les combats se dérouler en temps réel. Cette approche rafraîchissante met l’accent sur la stratégie avant les combats, tout en étant accessible à un large public.

Des combats multijoueurs captivants

Le jeu propose aussi des modes multijoueurs compétitifs, où vous pouvez affronter d’autres clans dans des batailles PvP. Grâce à des parties à la fois en solo et multijoueurs, Vestiges: Fallen Tribes offre une grande rejouabilité. Vous pouvez affronter des adversaires du monde entier ou jouer contre l’IA, le tout dans un environnement où chaque décision stratégique compte. De plus, des challenges seront ajoutés chaque semaine.

La compatibilité VR pour une immersion totale

Un aspect particulièrement intéressant de Vestiges: Fallen Tribes est son mode VR, qui permet aux joueurs d’interagir plus directement avec le jeu. La VR ajoute une dimension supplémentaire en vous plongeant au cœur des batailles et des cartes que vous manipulez. Bien que jouable sans casque, l’intégration de la VR promet une expérience immersive unique pour les amateurs de ce type de technologie. Voici les casques compatibles : Meta Quest 2, Meta Quest 3, Rift, Rift 5, WMR, Index, Vive, Pico 4.

Un studio qui a déjà fait ses preuves avec Propagation et Ragnarock

En parlant de VR justement, il est important de souligner l’héritage de WanadevStudio, les développeurs français derrière Vestiges. Ils sont en effet connus pour deux précédents titres bien accueillis : Ragnarock et Propagation VR.

Sorti en 2021, Ragnarock propose aux joueurs et aux joueuses de battre le tempo sur des morceaux épiques tout en menant une course contre d’autres drakkars. Il a rapidement gagné une place de choix dans le genre des jeux de rythme VR grâce à son originalité et à sa communauté engagée​. Nous l’avions d’ailleurs bien noté sur le site (8,5/10). Un retour confirmé par les évaluations Steam extrêmement positives.

propose aux joueurs et aux joueuses de battre le tempo sur des morceaux épiques tout en menant une course contre d’autres drakkars. Il a rapidement gagné une place de choix dans le genre des jeux de rythme VR grâce à son originalité et à sa communauté engagée​. Nous l’avions d’ailleurs bien noté sur le site (8,5/10). Un retour confirmé par les évaluations Steam extrêmement positives. Propagation VR, quant à lui, est un jeu d’horreur de survie qui a su se faire une place dans le milieu des jeux VR. Le premier opus, gratuit, a été salué pour son intensité et son atmosphère oppressante, tandis que la suite, Propagation: Paradise Hotel, a étendu cet univers avec une aventure plus complète et immersive​. Lui aussi a recueilli des avis très positifs de la part des joueurs.

WanadevStudio a ainsi démontré son savoir-faire en matière de jeux VR immersifs, ce qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour Vestiges: Fallen Tribes.

Une communauté engagée et un accès anticipé en constante évolution

L’un des grands atouts de Vestiges: Fallen Tribes est son ouverture à la communauté. Les développeurs, WanadevStudio, ont mis en place un système de feedback actif via leur serveur discord. Les développeurs l’ont d’ailleurs déjà prouvé avec leur programme « Open Dev » avant cette sortie en accès anticipé, mais aussi avec les titres précédemment évoqués qui ont également bénéficié de cette philosophie. En bref, vous pouvez non seulement profiter du jeu dès maintenant, mais aussi contribuer à son évolution. Les retours influenceront directement les futures mises à jour et ajouts de contenu, ce qui vous donne l’occasion de participer à l’amélioration continue du soft.

L’accès anticipé devrait durer entre 6 et 12 mois avant sa sortie définitive. Pour rappel, Vestiges: Fallen Tribes est disponible dès maintenant sur Steam à 14,99€.