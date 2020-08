Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est repoussé à 2021

Après avoir officialisé son arrivée sur la nouvelle console de Sony en mai et présenté son édition collector en juin, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne sortira finalement pas comme prévu en fin d’année. Hardsuit Labs et Paradox Interactive ont décidé de repousser le lancement de l’action-RPG à 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X.

Un report tout sauf surprenant

Ce report, qui n’est pas si surprenant au vu du trailer diffusé lors de l’Inside Xbox du 7 mai dernier, a été annoncé sur le compte Twitter officiel du jeu. Les développeurs ont estimé qu’ils avaient besoin de plus de temps s’ils souhaitaient pouvoir « proposer aux joueurs et aux joueuses une suite digne du titre commercialisé en 2004 et qui soit à la hauteur de leurs ambitions. »

Ils ont également ajouté ceci : « Ce n’est pas une décision prise à la légère ni la première option que nous avons envisagé. Nous partagerons plus d’informations dans les mois à venir sur la fenêtre de lancement et sur d’autres changements organisationnels qui nous aideront à atteindre notre but. »