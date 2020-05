Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 aussi sur PlayStation 5

Officialisé il y a un peu plus d’un an, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est toujours en développement. La suite du RPG sorti en 2004 se fait désirer et semble particulièrement ambitieuse. Pas plus tard qu’hier, le titre a dévoilé une nouvelle bande-annonce rythmée mais a surtout confirmé une arrivée sur Xbox Series X.

Et sur PlayStation 5 ?

Annoncé sur la prochaine machine de Microsoft, on ne savait pas trop si le titre allait suivre le même chemin du côté de Sony. C’est cependant maintenant officiel : dans un communiqué de presse tombé il y a peu, Paradox Interactive est revenu sur la présentation et a confirmé que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sera également disponible sur PlayStation 5.

Le RPG vampirique s’offre ainsi une sortie sur prochaine et actuelle génération. Néanmoins, si du côté de la Xbox Series X, on nous parle de cross-save et de Smart Delivery, pour ne payer qu’une fois le jeu entre les deux machines, cela n’a pas été évoqué pour la PS5. Il faudra encore attendre pour voir ce que l’on aura du côté de Sony mais le studio nous promet « plus d’informations plus tard dans l’année ».