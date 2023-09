Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 de retour avec un trailer, une période de sortie et un nouveau studio

Les Vampires attendront tout de même fin 2024

Annoncé en 2019 et présenté à plusieurs reprises depuis, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un projet qui a connu moult problèmes internes. Pourtant prévu pour début 2020, le titre a enchaîné les complications, en perdant tout d’abord des membres importants, avant de changer de studio, au point que le projet a failli être annulé. Mais Paradox ne voulait pas lâcher le morceau et nous avait promis des nouvelles pour cette rentrée. C’est donc sans grande surprise qu’on a pu le revoir au cours d’un panel dédiée à la franchise World of Darkness à la PAX West 2023, qui vient d’ouvrir ses portes à Seattle.

Tout en partageant une flopée de nouvelles images et un « re-reveal trailer », l’éditeur Paradox Interactive nous confirme plusieurs choses. Tout d’abord, le développement a bien changé de studio et a maintenant été confié à The Chinese Room, studio anglais basé à Brighton qui prend pas mal d’ampleur ces dernières années. Entreprise récemment rattachée à Sumo Digital, on les connait pour Little Orpheus, Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture ou encore le récemment annoncé Still Wakes The Deep.

Cette bande-annonce nous permet d’apercevoir très rapidement le travail accompli par cette nouvelle équipe en termes de direction artistique et de dynamique dans les affrontements, avec quelques rapides séquences en jeu. Un premier aperçu qui change tout de même la donne par rapport à la version initiale, bien que dans les grandes lignes, on reste bien sur un RPG avec de nombreux choix, qui fait toujours bien suite au premier Bloodlines. Une présentation plus complète aura lieu courant janvier 2024, où l’on nous promet une « révélation complète du gameplay ».

Côté date de sortie, il faudra évidemment s’armer d’un peu de patience : Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est maintenant prévu pour l’automne 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Comme on pouvait s’y attendre, les versions PlayStation 4 et Xbox One sont bien annulées.