Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sortira enfin de son cercueil en septembre

Quelques images inédites à découvrir

Même avec les nombreuses déclarations de l’éditeur affirmant que le projet n’était pas mort et enterré, on pouvait s’inquiéter de voir ce dernier être repoussé indéfiniment. Pourtant, le développement semble toujours être d’actualité, mais pour ne pas créer de fausses attentes autour du Summer Game Fest, Paradox nous prévient via son site officiel que le jeu ne sera pas présenté cet été, mais plutôt en septembre :

« Nous restons tout aussi déterminés à livrer un grand jeu Vampire: The Masquerade – Bloodlines que nous l’étions lorsque nous l’avons annoncé, et nous sommes impatients de vous en montrer plus en septembre de cette année. »

L’éditeur annonce également qu’il va rembourser toutes les précommandes du jeu, même les éditions numériques si vous soumettez une demande. Le jeu devrait logiquement recommencer sa compagne marketing en septembre avec de nouvelles éditions, et on l’espère, une date de sortie.

Histoire de patienter jusqu’à la rentrée, une poignée de screenshots a été partagée, nous laissant entrevoir quelques ruelles morbides. C’est peu, mais après ce long silence radio, c’est déjà ça de gagné.