Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se montre enfin davantage dans une vidéo de gameplay

Mais toujours pas de date à l’horizon

Le directeur créatif du jeu, Alex Skidmore, et le community manager Joshua Matthews comment aujourd’hui cette présentation de gameplay qui nous permet d’en voir un peu plus sur les possibilités du jeu, avec une mission qui se situe au début de l’expérience afin de ne pas trop spoiler. On y voit ainsi comment fonctionne la partie infiltration du jeu avec les différentes capacités de notre vampire, tout comme le système de combat qui est aussi mis en avant dans cette longue vidéo. N’hésitez pas à activer les sous-titres français pour mieux comprendre les commentaires des deux membres du studio sur ce qui est présenté.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est prévu pour cet automne, sans plus de précisions, sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG), PlayStation 5 et Xbox Series.