Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 refait parler de lui en s’attardant sur son protagoniste

On commençait à ne plus trop y croire mais Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est bel et bien vivant, puisqu’il est sorti de son cercueil tout récemment afin de présenter des nouvelles images. C’est finalement le studio The Chinese Room qui travaille sur le projet, en amont de son propre jeu Still Wakes The Deep. Il faudra encore patienter une longue année avant de voir le titre sortir (s’il n’est pas à nouveau repoussé), mais le studio a profité de la fête d’Halloween pour s’attarder sur quelques spécificités du jeu, dont son personnage principal.