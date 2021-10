Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a bien failli être annulé

Quand Paradox a annoncé que plusieurs projets en internes avaient récemment été annulés chez l’éditeur, on a d’abord cru que l’on devait enfin faire le deuil de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Et pourtant, il fait partie des rares projets conservés chez Paradox qui ne soient pas dans le rayon des jeux de stratégie. Mais ce n’est pas passé loin si l’on en croit le président de Paradox, Fredrik Wester.

Un studio réputé aux commandes

Dans une interview parue dans un média suédois, reprise par VGC, Wester révèle que le jeu a bien failli être annulé au moment où Hardsuit Labs avait été retiré du projet :

« Lorsque nous avons enlevé le projet du studio qui le développait, nous avons longtemps étudié la question sur si nous devions arrêter le jeu ou le continuer. Et nous étions vraiment proches d’annuler entièrement la production. Mais nous avons reçu un pitch que nous pensions être assez convaincant pour continuer. »

Ce fameux pitch aurait été donné par un studio « vraiment réputé et talentueux » si l’on reprend les mots du président de Paradox, qui ne donne évidemment pas de nom.

Toujours est-il qu’avec cette nouvelle proposition, nul doute que le jeu a dû considérablement changer depuis sa dernière apparition, du moins dans sa narration, étant donné qu’il avait déjà perdu sa scénariste. On en saura peut-être plus en 2022, mais l’attente risque d’être encore un peu longue avant de voir le jeu (miraculé) sortir.