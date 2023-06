Les créateurs de Amnesia : A Machine for Pigs annoncent Still Wakes The Deep

Pas le clou du spectacle, mais projet intrigant pour sûr

On peut l’affirmer sans prendre de pincettes, le clou du spectacle, ce soir, c’était bien évidemment la présentation de Starfield, suivie de près par le long trailer de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, dont la présence au Summer Game Fest était déjà connue. Alors bien sûr, on retiendra aussi le premier trailer de Fable, ou encore l’officialisation du remake de Persona 3… mais est-ce que quelqu’un a compris ce qu’il a vu, lorsqu’une voix douce s’est mise à chanter, et que des images d’une plateforme pétrolière en piteux état ont été diffusées ?

Ce trailer, que l’on pourrait certainement plus qualifier de teaser vu le peu qu’il dévoilait, c’était celui de Still Wakes The Deep, nouveau jeu d’horreur issu du cerveau malade du studio Chinese Room. Une entreprise britannique à qui l’on doit le très bon Everybody’s Gone to the Rapture, ou encore Amnesia : A Machine for Pigs. Deux jeux qui n’ont rien à voir, je vous le concède aisément. Néanmoins, ce qu’il faut retenir de ce petit palmarès, c’est la faculté du studio à mettre en place des ambiances qui fonctionnent bien, notamment horrifiques.

Et ça tombe bien, puisque à défaut d’avoir compris grand chose de cette première vidéo, il ne faut aucun doute que Still Wakes The Deep est bien une expérience horrifique. Et à première vue, elle prendra place sur une plateforme pétrolière, ce qui ne rappelle pas grand chose de récent. Certains auront peut-être des échos de Cold Fear, mais en regardant ce qu’a pu faire le studio jusque là, il faut plutôt s’attendre à un jeu qui place plutôt l’exploration, les énigmes et l’oppression au cœur de son gameplay, au détriment de l’action qui risque fort d’en être absente.

Mais ne sautons pas aux conclusions, surtout sur la base très fine que nous possédons ici. Still Wakes The Deep ne s’offre ici qu’un trailer, et un site web tout juste mis en ligne nous apprenant que sa sortie est pour le moment prévue pour le début de l’année 2024, avec une sortie Day One sur le Game Pass de Microsoft. Il est attendu sur PC via Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Par ailleurs, la mention « PlayStation Store » sur le site officiel laisse à penser qu’une sortie en physique n’est pas envisagée. Ce qui reste bien sûr à confirmer ultérieurement.