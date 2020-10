Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 : La senior narrative designer quitte le projet

Après avoir annoncé son report pour 2021 et se séparer de son scénariste et de son directeur créatif cet été, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pourrait connaitre un nouveau bouleversement dans son développement. Comme indiqué sur Twitter, Cara Ellison, la senior narrative designer du jeu, a quitté Hardsuit Labs pour rejoindre les rangs du studio indépendant australien League of Geeks (Armello).

Un départ qui pose question ?

Selon PC Gamer, un porte-parole de Paradox Interactive, l’éditeur de l’action-RPG, a déclaré ceci : « Nous pouvons confirmer que Cara Ellison a décidé de quitter Hardsuit Labs et ne travaille plus sur Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Cara a apporté de nouvelles idées au projet et nombre de ses contributions seront présentes dans le jeu qui sortira l’année prochaine. Nous la remercions pour son travail sur Bloodlines 2 et lui souhaitons le meilleur dans tous ses futurs projets. »

Comme vous pourrez le constater, si l’entreprise suédoise explique bien que la patte de l’ex-membre de Hardsuit Labs sera présente dans le jeu, elle ne précise pas pour autant si son travail était terminé. On ne sait donc pas quel impact son départ aura sur le développement du titre.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sortira l’an prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.