Untitled Goose Game s’offre un mode coop

Pas d’énorme annonce finale pour l’Indie World mais Untitled Goose Game a tout de même réussi à nous hyper un peu en dévoilant l’arrivée du multijoueur dans une mise à jour gratuite pour encore plus de Honks.

Untitled Geese Game

Pas de précisions sur la version physique du jeu mais on sait au moins que le mode deux joueurs, permettant la coop sur l’intégralité du titre, sortira le 23 septembre. Malheureusement, il sera uniquement jouable en local et non en ligne mais il arrivera bien sur toutes les plateformes.

Comme Steam (et itch.io) par exemple, puisqu’il arrivera enfin sur la plateforme de Valve le 23 septembre et sera d’ailleurs compatible avec le Remote Play Together pour contourner l’absence de online au moins sur PC.

Si cela vous intéresse, sachez que le studio House House participera à une session de questions-réponses le 20 août sur le compte Twitter de l’Indie World.

Untitled Goose Game est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC et Mac.