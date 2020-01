Untitled Goose Game bientôt en LEGO ?

Et si Untitled Goose Game se transformait en LEGO ? C’est en tout cas le souhait d’un fan qui a créé une adaptation en briques du jeu indépendant. Avec comme concept une oie qui met le boxon en criant « honk honk », le soft a dépassé son statut de jeu pour devenir un meme récurrent sur la toile. Il a même eu droit à un cross-over loufoque avec Beaker du Muppet Show lors des Game Awards 2019 ou encore récemment à un mod pour Dragon Ball Z Kakarot.

HONK if you like this Untitled Goose Game project from #LEGOIdeas user A Fellow Player!

