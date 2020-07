Untitled Goose Game viendra cacarder avec une version physique

Ce lundi aura décidément été bien riche en actualité pour un début de semaine. En plus d’un court Nintendo Direct Mini (avec du Shin Megami Tensei V) et d’autres actualités bien sympas, on a eu droit à un Developer Showcase en direct du Summer Game Fest, où iam8bit a fait un bref passage et nous a présenté une version physique pour Untitled Goose Game.

Avec quelques goodies

Le studio Panic Inc s’est donc associé à iam8bit pour proposer une édition boîte pour leur titre à succès. Untitled Goose Game se mettra en boîte le 29 septembre sur PlayStation 4 et Nintendo Switch et double bonne nouvelle, cela s’accompagnera de quelques goodies, en plus de confirmation une disponibilité en France.

C’est Just for Games qui s’occupera de la distribution dans notre territoire et l’édition boîte regroupe :

Le jeu sur cartouche/disque

Un mini artbook de 24 pages, décrit comme une édition été/hiver du Plaza Catalogue

Un poster de 28×43 centimètre de la carte du village, illustré à la main par Marigold Bartlett

Un sticker

Celle-ci est en précommande sur la boutique de Just for Games au prix de 29.99€ sur PS4 et 34.99€ sur Switch. Si jamais vous n’avez pas encore essayé le titre, on vous propose de découvrir le délirant Untitled Goose Game avec notre découverte.