Untitled Goose Game dépasse le million de ventes

Sorti en septembre dernier, Untitled Goose Game est un véritable petit succès. Après avoir été mieux classé que Zelda Link’s Awakening, le jeu indépendant de House House fait encore mieux : il vient de franchir le million de ventes, toutes plateformes confondues. Une réelle petite prouesse pour ce titre complètement déluré.

Le million est atteint

C’est donc trois mois après sa sortie initiale que Untitled Goose Game dépasse cet objectif symbolique. D’abord paru sur PC via l’Epic Games Store et Switch le 20 septembre, il est ensuite arrivé sur PlayStation 4 et Xbox One le 17 décembre dernier.

Vu qu’il vient d’arriver sur ces dernières, on suppose qu’il peut encore atteindre d’autres chiffres importants, surtout que des versions iOS et Android ont déjà été évoquées. On peut donc féliciter le studio qui aura probablement des idées pour l’avenir. Et si vous êtes sur One, sachez qu’il est inclus dans le Game Pass.