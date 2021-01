Une Switch rouge et bleu spéciale Mario sera vendue dès le 12 février

Dans la foulée de la présentation du dernier trailer de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui nous montrait un combat titanesque entre Mario et Bowser, Nintendo a profité de la future sortie du portage pour dévoiler une nouvelle édition limitée de la Nintendo Switch. Bien entendu, cette dernière est aux couleurs de Mario.

Une Switch entièrement rouge

La #NintendoSwitch édition Mario (rouge et bleu) sera en vente à partir du 12/02. Let’s-a go! #SuperMario35 pic.twitter.com/YzMMuZlMEe — Nintendo France (@NintendoFrance) January 12, 2021

On peut donc voir que cette édition spéciale Mario proposer une console entièrement rouge, du dock à la tablette, et même avec les Joy-Con. On retrouvera des touches de bleu sur les extensions des manettes, ainsi que sur le support Joy-Con, et la pochette spéciale rappellera aussi la célèbre mascotte avec des icônes de salopettes, de gants ou de moustaches. Notons que si le dock a déjà eu droit à des éditions colorées (on pense à la Switch Animal Crossing), c’est la première fois que la tablette n’est pas noire.

Tout cela sera compris dans un pack spécial, avec une protection pour l’écran en bonus, pour un prix de 299 dollars. Les ventes démarreront dès le 12 février prochain dans plusieurs boutiques sélectionnées en amont. Nous vous tiendrons au courant de la disponibilité de cette édition spéciale de la Switch lorsqu’elle sera en vente.