Super Mario 3D World + Bowser’s Fury dévoile un nouveau trailer étonnant

Comme promis par Nintendo un peu plus tôt dans la journée, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury a eu droit à une petite présentation cette après-midi avec un nouveau trailer, qui a mis en avant les nouveautés de ce portage.

Un Mario Chat géant Super Saiyan pour bien commencer 2021

En plus de pouvoir retrouver toute l’aventure Super Mario 3D World revue et corrigée, le portage ajoutera le contenu Bowser’s Fury, où Mario devra faire face à un Bowser plus grand et plus énervé que jamais. Bowser Jr. jouera un grand rôle dans ce nouveau contenu, et on peut voir que Mario sera visiblement lui aussi de se transformer en géant pour combattre son ennemi de toujours.

En plus de cela, Nintendo mettra en place le Super Mario Bros. 35 World Count Challenge durant une période limitée, qui demandera aux joueurs abonnés au Switch Online de remplir des défis pour débloquer des challenges en plus sur Super Mario Bros. 35.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 12 février prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes.