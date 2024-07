Une nouvelle vidéo pour Bleach: Rebirth of Souls nous explique comment fonctionne le gameplay

Le duel entre Ichigo et Byakuya pose les bases du jeu

On n’échappera pas à la facilité d’un arena fighter en 3D pour cette nouvelle adaptation, mais cette vidéo de gameplay nous montre au moins que Tamsoft a tenté de modifier un peu la formule pour rendre ce Bleach: Rebirth of Souls un tant soit peu unique. Ichigo et Byakuya se livrent ici un combat sans merci tandis que l’on apprend les règles des affrontements.

Votre but sera de réduire l’énergie spirituelle de votre ennemi en utilisant des attaques spécifiques appelées « Zankensoki ». Une fois cette jauge à 0, vous pourrez lancer une attaque spéciale qui va venir enlever des points d’âmes à votre adversaire, et c’est celui dont les points d’âmes sont épuisés qui perd le combat.

On aura également droit à des jauges classiques en bas de l’écran qui permettront d’entrer dans un état spécial pour contrer ou pour lancer certains combos. Viendra ensuite le moment de déclencher votre Bankai, histoire d’entamer encore plus vite les points d’âme adverses.

Quels arcs seront adaptés dans Bleach: Rebirth of Souls ?

Une nouvelle interview du producteur Katsuaki Tsuzuki publiée chez IGN nous permet également d’apprendre un détail intéressant. Jusqu’ici, le studio n’a présenté que des images traitant de l’arc de la Soul Society dans le manga, ce qui représente seulement le début des aventures d’Ichigo.

Puisque le manga est terminé, on est en droit de se demander jusqu’où le jeu compte aller dans l’adaptation, ne serait-ce que pour avoir une idée du casting potentiel. On a désormais la réponse, et a priori, Bleach: Rebirth of Souls n’ira pas plus loin que l’arc des Arrancars :

« Il s’agit du premier jeu Bleach que Bandai, en tant qu’entreprise, publie et cela fait un moment que le dernier jeu de la série a été publié, nous avons donc pensé que ce serait formidable de présenter ces personnages de l’arc du début à celui de la période Arrancar et d’introduire l’histoire de ces personnages, comment ils se sont rencontrés et comment les batailles se sont déroulées. »

Grimmjow, Ulquiorra et compagnie pourront donc être bien présents dans le jeu si l’on suit cette logique. Toujours pas de date pour ce Bleach: Rebirth of Souls, qui sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.