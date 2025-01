Bleach: Rebirth of Souls détaille tous ses systèmes dans une grosse vidéo récapitulative tout en précisant son Season Pass

Les personnages du dernier arc passeront par la case Season Pass

Ce n’est pas la première fois que l’éditeur japonais détaille les spécificités de cette adaptation puisqu’il nous avait déjà parlé de son gameplay par le passé, afin de montrer que Bleach: Rebirth of Souls ne sera pas qu’un énième arena fighter en 3D sans originalité. Cette vidéo se présente donc comme une grosse piqûre de rappel, avec plein de subtilités à prendre en compte.

C’est aussi l’occasion de découvrir les modes de jeux proposés, dont le mode de jeu online. Si vous préférez le solo, un mode Histoire sera proposé dans lequel vous revivrez l’histoire du manga, de ses débuts à la fin de l’arc Arrancars. Contrairement à d’autres adaptations du jeu, il semblerait que ce Bleach: Rebirth of Souls ait opté pour de vraies cinématiques ici et ne devrait donc pas se contenter de simples diaporamas (on pense à toi Jujutsu Kaisen: Cursed Clash), sauf mauvaise surprise. On aura également droit à des histoires bonus, qui vont se concentrer sur les relations entre certains personnages.

Le Season Pass du jeu avait déjà été annonce mais Bandai Namco précise aujourd’hui que l’on y retrouvera uniquement des personnages issus Bleach: Thousand-Year Blood War à l’intérieur (c’est forcément plus vendeur). Aucun nom n’a été officialisé pour le moment.

Bleach: Rebirth of Souls sera disponible dès le 21 mars 2025 sur PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.