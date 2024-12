Une date pour Bleach: Rebirth of Souls et de nouveaux personnages confirmés dans un trailer explosif

Après des années de disette, les fans de Bleach sont enfin servis. Entre la série Thousand-Year Blood War et l’arrivée prochaine du jeu Bleach: Rebirth of Souls, Ichigo et ses compères reviennent maintenant sur le devant de la scène. Et si beaucoup d’adaptations de mangas se sont cassées les dents récemment, on ose croire ne serait-ce qu’un peu que Bleach: Rebirth of Souls pourra trouver une petite singularité qui va le différencier des autres jeux du même genre. En attendant de le prendre en mains, on le découvre une nouvelle fois aujourd’hui à travers une nouvelle vidéo, qui vient confirmer sa date de sortie.