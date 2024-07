Bleach: Rebirth of Souls est annoncé sur PC et consoles, premiers détails sur le nouveau jeu de combat

Enfin un jeu console pour Bleach

Même si ce nom de domaine avait été déposé, on ne pensait pas pour autant que Bandai Namco travaillait réellement sur un jeu Bleach à destination du PC et des consoles étant donné que la licence n’a peu eu droit à cet honneur depuis plus d’une décennie. On compte bien sûr quelques apparitions d’Ichigo et ses collègues dans des jeux crossovers type Jump Force, mais rien qui ne soit véritablement dédié à l’univers de Tite Kubo. La reprise de l’anime a peut-être fait bouger les lignes pour que Bandai Namco se décide à se lancer dans un tel projet.

Un premier trailer a été diffusé pour Bleach: Rebirth of Souls dans lequel on découvre à quoi va ressembler ce jeu de combat en 3D. Peu de détails sur le gameplay sont connus mais il est indiqué que plus vous serez au bord de la défaite, plus vous deviendrez puissant, tel un bon héros de shonen. Par exemple, plus Ichigo sera en mauvaise position, plus vite il pourra dégainer son Bankai ou son masque de Hollow, si l’on comprend bien la mécanique.

A priori, on revivra l’histoire depuis les débuts du manga, étant donné que l’on nous montre ici des images allant jusqu’à la fin de l’arc Soul Society (mais le jeu ira sans doute bien plus loin).

Qui développe Bleach: Rebirth of Souls ?

Beaucoup de fans fantasmaient à l’idée qu’un studio comme Arc System Works prenne en charge le développement d’un jeu de combat pour Bleach, mais il est déjà trop occupé avec Guilty Gear et ses autres projets.

Bandai Namco a donc fait appel à Tamsoft. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, sauf si vous avez déjà joué à certains épisodes de la série Senran Kagura ou Hyperdimension Neptunia, ainsi qu’Onechanbara (et ça sent donc le fan service). Il s’est aussi aventuré tout récemment sur le domaine des adaptations de manga en réalisant le jeu Captain Tsubasa: Rise of New Champions, et son expertise des jeux de combat se retrouve dans sa participation au développement de Melty Blood: Type Lumina.

La liste des personnages confirmés dans Bleach: Rebirth of Souls

Cette première vidéo nous a permis de confirmer une petite partie du casting de personnages, même si cette liste est encore incomplète. Parmi les personnages déjà apparus dans Bleach: Rebirth of Souls, et sans doute jouables, on retrouve :

Ichigo

Rukia

Ishida

Chad

Renji

Byakuya

Yoruichi

Urahaha

On ignore encore le nombre total de personnages jouables. Orihime est bien présentant dans la vidéo, mais rien ne dit qu’elle sera jouable (ce qui parait logique).

Quand sortira Bleach: Rebirth of Souls ?

Avec cette annonce surprise, il fallait s’attendre à ce que Bandai Namco ne donne pas de date précise concernant Bleach: Rebirth of Souls. On ne sait donc pas quand ce jeu va sortir étant donné que l’éditeur n’a même pas donné une vague période de sortie, même si ce n’est probablement pas pour avant 2025.

On sait en revanche sur quelques plateformes le jeu sortira. Attendez-vous à retrouver Bleach: Rebirth of Souls sur PC via Steam, PS4, PS5 et Xbox Series. Aucune version Switch ne semble être au programme.