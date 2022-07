Un autre jeu Ubisoft repoussé à l’année 2023/2024, le prochain Assassin’s Creed en danger ?

En dressant le bilan de son premier trimestre pour cette année fiscale 2022/2023, Ubisoft a fait une très grosse annonce en reportant la sortie d’Avatar: Frontiers of Pandora, qui devrait être son gros jeu de fin d’année. L’éditeur français se contentera donc de Skull and Bones ainsi que de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, et certainement aussi de Just Dance pour la fin 2022, mais on apprend qu’un autre titre aurait pu sortir durant cette période, s’il n’avait pas été repoussé lui aussi.

Le prochain Assassin’s Creed reporté à avril 2023 au plus tôt ?

Dans le bilan de l’éditeur, on peut y voir une mention indiquant : « Nous avons aussi décidé de sortir en 2023/2024 un jeu premium non-annoncé à plus petite échelle, qui était initialement prévu pour 2022/2023. »

Ubisoft n’en dit pas plus à propos de la nature de ce jeu non-annonce, mais forcément, les spéculations vont bon train. On peut tout à fait penser que cette description puisse désigner Just Dance, étant donné qu’il est considéré comme un jeu premium (ce qui est l’opposé d’un free-to-play) et qu’il s’agit d’un projet moins important, mais on peut aussi se demander si cela ne concerne pas le prochain Assassin’s Creed Rift.

Les rumeurs autour de ce prochain épisode décrivent justement ce jeu comme étant de plus petite échelle que les précédent opus, comme une sorte d’épisode de transition avant le gros morceau qui est Assassin’s Creed Infinity. Les premiers échos pointaient aussi une sortie du jeu à la fin de cette année fiscale, avec un retard qui était très envisageable, donc tout semble concorder.

On émettra tout de même quelques doutes face à cette théorie, car même si cet épisode sera moins massif que les autres, on imagine mal Ubisoft décrire un jeu Assassin’s Creed comme « un jeu à plus petite échelle », sauf s’il s’agit vraiment d’un petit spin-off. On en saura certainement plus lors de l’Ubisoft Forward de septembre.