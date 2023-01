Ultimate Sackboy est le prochain jeu PlayStation à sortir sur mobiles

En plus de vouloir tirer le gros lot avec ses futurs jeux service, Sony cherche activement à envahir le marché des jeux mobiles avec des productions basées sur les licences existantes de PlayStation. Et pour cela, rien de mieux que de mettre en avant l’une de ses mascottes qui s’est déjà aventurée dans le domaine du jeu nomade, autrement dit Sackboy. Le petit personnage va prochainement avoir droit à son propre jeu mobile intitulé Ultimate Sackboy, un titre qui sera lancé dans quelques semaines seulement.

La course débute le mois prochain

Ce jeu free-to-play dévoilé il y a quelques mois ne devrait pas trop bousculer les habitudes des joueurs et joueuses mobiles puisqu’il pendra la forme d’un runner dans lequel Sackboy doit participer aux Ultimate Games, une série de courses d’obstacles avec plusieurs environnements différents et des tas de pièges à éviter sur la route. Qui dit Sackboy dit également personnalisation, puisque la petite mascotte pourra revêtir des tonnes de costumes que l’on pourra débloquer en jouant, ou plus simplement en mettant la main au portefeuille.

Si le jeu fait parler de lui aujourd’hui, c’est parce que l’on sait maintenant quand il sera disponible en téléchargement. Ultimate Sackboy sortira donc le 21 février prochain sur les plateformes iOS et Android. Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire sur le jeu en vous rendant sur le Google Play Store.