Sony veut visiblement amener ses grosses licences PlayStation sur mobiles

L’article de Bloomberg publié en fin de semaine dernière a été le révélateur de nombreuses choses concernant la stratégie actuelle de Sony avec PlayStation. Le constructeur semble plus que jamais être tourné vers les très grosses licences en dépit des plus petites, comme avec le remake de The Last of Us, mais il se pourrait bien que Sony vise également le mobile afin d’implanter son catalogue sur ces plateformes.

Les grosses licences au coeur de la stratégie de Sony

C’est par le biais d’une offre d’emploi que VGC a repéré que PlayStation Studios cherchait activer à recruter du personnel pour des studios à San Mateo ou Los Angeles qui adapteraient les licences les plus connues de PlayStation sur mobiles.

L’offre en question recherche le directeur de cette division, qui sera en mesure de mettre en place un plan précis en vu des trois à cinq prochaines années, avec la recherche d’opportunités et une stratégie bien en place pour adapter les licences les plus populaires.

Ce qu’il fait retenir ici, c’est encore une fois que Sony souhaite capitaliser sur ses licences les plus lucratives, aussi bien sur consoles que sur mobiles. On ne sait encore pas sous quelle forme ces licences s’adapteront au mobile, mais le constructeur souhaite en tout cas s’y intéresser de très près avec une équipe dédiée.