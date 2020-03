Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Moons of Madness. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Terminé!

Gagné tous les trophées.

Gagné tous les trophées. Réveil brutal

Réveillez-vous du cauchemar.

Réveillez-vous du cauchemar. Énergie propre

Reconnectez le réseau solaire.

Reconnectez le réseau solaire. Rouge, jaune, bleu

Réparez l’épurateur.

Réparez l’épurateur. In extremis

Échappez à la créature de la brume.

Échappez à la créature de la brume. Corruption

Corrompez un orbe.

Corrompez un orbe. Klaatuu, Barada, Orochi

Prononcez les trois mots.

Prononcez les trois mots. Foudroiement

Vous devriez peut-être contourner l’eau…

Vous devriez peut-être contourner l’eau… Premier tiers

Terminez le premier chapitre.

Terminez le premier chapitre. Reconnexion

Réparez le satellite.

Réparez le satellite. Fuite

Sortez de la tempête de sable.

Sortez de la tempête de sable. Dilution

Préparez un poison léger.

Préparez un poison léger. Eau de feu

Préparez un poison puissant.

Préparez un poison puissant. Capacité pulmonaire

Atteignez la serre sans manquer d’air.

Atteignez la serre sans manquer d’air. Vieille branche

Adieu, Inna.

Adieu, Inna. Révélation

Terminez « Gardiens des secrets ».

Terminez « Gardiens des secrets ». Le Rêveur

Levez le voile sur le Rêveur.

Levez le voile sur le Rêveur. Deuxième tiers

Terminez le deuxième chapitre.

Terminez le deuxième chapitre. Sésame, ouvre-toi

Ouvrez la porte.

Ouvrez la porte. Lunes jumelles

Démarrez la machine.

Démarrez la machine. Mise à feu

Lancez le vaisseau.

Lancez le vaisseau. Dévotion filiale

Aidez votre mère.

Aidez votre mère. Enfant rebelle

Rejetez votre mère.

Rejetez votre mère. Électron libre

Suivez votre destinée.

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.