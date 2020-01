Moons of Madness : Sa sortie est repoussée de deux mois sur consoles

Si vous attendiez avec impatience le jeu d’horreur narratif Moons of Madness pour demain soit le 21 janvier sur consoles, ce ne sera pas le cas. Effectivement, vous devrez hélas encore patienter deux mois avant de pouvoir toucher au titre sur consoles.

Une sortie pas avant Mars prochain pour Moons of Madness

Dans un communiqué de presse, nous apprenons de ce fait que Moons of Madness a finalement été repoussé de deux mois. Du coup, la production de Rocket Pocket Games sortira finalement le 24 mars prochain sur PS4 et Xbox One.

Bien évidemment la raison de ce report est très simple. Comme d’habitude, les développeurs veulent se laisser un peu plus de temps afin de notamment peaufiner l’optimisation du jeu. Ce qui n’est pas plus mal compte tenu de la version PC du soft qui n’était pas si bien optimisée que ça. D’ailleurs, vous pouvez retrouver notre test à cette adresse.

On rappelle enfin que Moons of Madness est disponible sur PC depuis le 22 octobre dernier, et que les versions PS4 et Xbox One arriveront donc maintenant le 24 mars prochain.