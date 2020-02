Bayonetta Remastered

Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Bayonetta et de sa version remasterisée. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Termine le Vestibule

Fortitudo, gardien des flammes

Bats Fortitudo au niveau de difficulté de ton choix.

Temperantia, maître du vent

Bats Temperantia au niveau de difficulté de ton choix.

Iustitia, source de vie

Bats Iustitia au niveau de difficulté de ton choix.

Sapientia, roi des mers

Bats Sapientia au niveau de difficulté de ton choix.

Maître des cieux

Bats Père Balder au niveau de difficulté de ton choix.

Tout est bien qui finit bien

Termine tous les chapitres au niveau de difficulté de ton choix.

Chapitres 1-4 (Normal)

Termine les chapitres 1 à 4 au niveau de difficulté normal.

Chapitres 5-7 (Normal)

Termine les chapitres 5 à 7 au niveau de difficulté normal.

Chapitres 8-11 (Normal)

Termine les chapitres 8 à 11 au niveau de difficulté normal.

Chapitres 12-13 (Normal)

Termine les chapitres 12 et 13 au niveau de difficulté normal.

Chapitres 14-Épilogue (Normal)

Termine les chapitres 14 à Épilogue au niveau de difficulté normal.

Sorcière de l'Umbra

Termine tous les chapitres au niveau de difficulté normal.

Nouv. testament : 1-4 (Diff.)

Termine les chapitres 1 à 4 au niveau de difficulté difficile.

Nouv. testament : 5-7 (Diff.)

Termine les chapitres 5 à 7 au niveau de difficulté difficile.

Nouv. testament : 8-11 (Diff.)

Termine les chapitres 8 à 11 au niveau de difficulté difficile.

Nouv. testament : 12-13 (Diff.)

Termine les chapitres 12 et 13 au niveau de difficulté difficile.

Nouv. testament : Ferme le livre

Termine les chapitres 14 à Épilogue au niveau de difficulté difficile.

Aînée de l'Umbra

Termine tous les chapitres au niveau de difficulté difficile.

Sorcière légendaire

Termine tous les chapitres au niveau de difficulté Apothéose ∞.

Je suis une sal… une sorcière.

Fais une attaque sadique.

T'en redemandes encore, hein ?

Fais 50 attaques sadiques.

Tu veux te frotter à moi ?

Utilise l’Envoûtement 10 fois.

Bien essayé

Utilise l’Envoûtement 10 fois de suite.

Platine !

Gagne 10 médailles de platine. Doivent être gagnées dans 10 batailles différentes.

Un peu de ci, un peu de ça…

Crée 20 concoctions.

Écrase !

Tue un ennemi en lui sautant dessus.

Trop facile

Évite 10 attaques ennemies en utilisant la Lune de Mahaa-Kalaa.

Qui s'y frotte s'y pique

Contre-attaque 10 fois en utilisant la Lune de Mahaa-Kalaa.

À trop se frotter, on douille

Contre-attaque trois fois de suite en utilisant la Lune de Mahaa-Kalaa.

Viens me voir, mon grand

Provoque et bats + de 5 ennemis en colère. Ne subis aucun dégât. Tu as droit au Regard du désespoir.

Force incantatoire

Fais une attaque d’Incantation en utilisant la Contre-esquive.

Pro de l'incantation

Fais 20 attaques d’Incantation en utilisant la Contre-esquive.

Profonde entaille

Tue 20 ennemis en n’utilisant que le Iai-Jutsu avec Shuraba. (Maintiens enfoncé la touche △.)

Toujours plus haut

Sans poser le pied à terre, agrippe 10 ennemis avec Kulshedra.

Sorcière glaciale

Gèle 20 ennemis en portant Odette.

Chercheur de magie

Achète trois nouvelles techniques.

Maître en sorcellerie

Achète toutes les techniques.

Collectionneur de disques

Obtiens trois disques d’or d’hymnes angéliques complets.

Fana de disques

Obtiens sept disques d’or d’hymnes angéliques complets.

Chasseur de trésors

Découvre la moitié des cercueils des sorcières de l’Umbra.

Fana de trésors

Découvre tous les cercueils des sorcières de l’Umbra.

La voie céleste

Découvre tous les portails d’Alfheim.

Angel May Cry

Termine la moitié des portails d’Alfheim.

Tueur d'anges

Termine tous les portails d’Alfheim.

La vérité pure et dure

Ramasse toutes les notes d’Antonio.

Vilains tentacules

Détruis tous les tentacules qui tombent ensemble en même temps au chapitre 9.

Amour maternel

Défends Cereza en sortant de ton corps, et en t’assurant qu’elle ne subisse aucun dégât.

Le feu aux poudres

Gagne des médailles de platine durant les versets 1 et 2 du chapitre 14.

Juste à temps

Esquive le tramway fou au chapitre 2.

